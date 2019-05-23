Ван Перси пожелал "Арсеналу" победы в АПЛ

Форвард Робин ван Перси, который недавно провел последний профессиональный матч в своей карьере, высказался в адрес "Арсенала", за который выступал с 2004 по 2013 год. Он считает, что канониры могут в ближайшие годы стать чемпионами Англии.

– Конечно, они могут стать чемпионами, потому что они были близки к этому в течение многих лет, – приводит BBC слова ван Перси. – Это происходит в определенные моменты. Теперь есть "Манчестер Сити", который творит невероятные вещи. Защита титула показывает, что эта команда особенная.

Но здесь все происходит поэтапно. Возможно, Пеп Гвардьола уйдет в следующем году, и это скажется на клубе. Или "Ливерпуль" возьмет верх, и они будут доминировать в течение следующих нескольких лет. Желаю "Арсеналу" выиграть титул. Я знаю, как это трудно.

35-летний нападающий последний сезон пройде в составе "Фейеноорда". В составе "Арсенала" он выиграл Кубок и Суперкубок Англии, а с "Манчестер Юнайтед" стал чемпионом Англии и победителем Суперкубка страны. Минувший сезон канониры завершили на пятом месте.

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