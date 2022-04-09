Ван Перси отказался войти в тренерский штаб тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси отказался вернуться в команду в качестве помощника главного тренера, сообщает Daily Mail.

Ранее появилась информация, что он может занять эту должность в том случае, если «красных дьяволов» возглавит тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг.

Руководство «Ман Юнайтед» обеспокоено тем, что у тен Хага нет опыта работы в АПЛ, поэтому хочет окружить своего потенциального тренера опытным помощником. На эту должность также рассматривается бывший тренер «Мидлсбро» и сборной Англии Стив Макларен.

Напомним, что ван Перси выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2012 по 2015 год и выиграл с командой чемпионский титул АПЛ.

На данный момент ван Перси является ассистентом главного тренера в «Фейеноорде».