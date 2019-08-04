Ван Перси объяснил причины неудачной игры Санчеса за "Манчестер Юнайтед"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси считает, что неудачная игра полузащитника "МЮ" Алексиса Санчеса вызвана тем, что последний не чувствует себя счастливым.

- Мне кажется, он не выглядит счастливым, - цитирует Daily Mail ван Перси. - Он был счастлив в "Арсенале". Сейчас он не выглядит, как счастливый человек. А психологическое состояние очень влияет на то, что ты делаешь. Если ты счастлив, то чувствуешь себя лучше, ты создаешь больше и наслаждаешься тем, что делаешь.

В прошедшем сезоне Санчес провел 27 матчей за "красных дьяволов", забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи. Контракт 30-летнего чилийца с "МЮ" будет действовать до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.