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Ван Перси назвал причину перехода в «Манчестер Юнайтед»

04:43
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Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси признался, что перешел в клуб из-за легендарного тренера Алекса Фергюсона. Голландец с 2012 по 2015 год выступал за манкунианцев.

— Уход Фергюсона шокировал меня, — цитирует Goal ван Перси. — Перед переходом в «Манчестер Юнайтед», я спросил тренера, как долго он продолжит работать. Он ответил, что по крайней мере, три года. Фергсюон был одним из главных факторов, из-за которых я перешел.

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