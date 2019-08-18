Бывший форвард «Арсенала» Робин ван Перси считает Дани Себальоса лучшим игроком матча 2-го тура с «Бернли» (2:1). На счету испанца две результативные передачи.

— Себальос был лучшим на поле, причем значительно, — цитирует ван Перси BT Sport. — Он делал всю игру, создавал моменты, постоянно хотел принимать мяч. Наблюдать за ним — одно удовольствие. Статистика говорит, что пробежал больше всех. Он очень позитивный футболист, который наслаждается своей игрой.

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