Ван Перси и Кейхил разорвали чужую оборону в матче ветеранов. Не рано ли они ушли?

На «Этихаде» состоялся прощальный матч бывшего капитана «Манчестер Сити» Венсана Компани. В нем встретились легенды «Ман Сити» и звезды чемпионата Англии (2:2).

Один из голов во встрече за команду легенд АПЛ забил Робин Ван Перси с после паса Тима Кэйхилла.

Кэйхилл объявил о завершении карьеры 29 марта этого года, на клубном уровне Кэйхилл играл в «Миллуолле», «Эвертоне», «Нью-Йорк Ред Буллз», «Шанхай Шэньхуа», «Ханчжоу» и «Мельбурн Сити». Он является лучшим бомбардиром в истории сборной Австралии. На его счету 50 голов в 107 матчах.

Ван Перси провел свой последний матч 12 мая этого года. 35-лентний нападающий вместе с «Фейеноордом» выиграл Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Голландии. В составе «Арсенала» он выиграл Кубок и Суперкубок Англии, а с «Манчестер Юнайтед» стал чемпионом Англии и победителем Суперкубка страны.