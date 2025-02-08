Ван Нистелрой — о поражении «Лестера» от «Манчестер Юнайтед»: «Это не Ферги-тайм, а офсайд-тайм»

Главный тренер «Лестера» Руд ван Нистелрой подвел итоги матча против «Манчестер Юнайтед» (1:2) в 1/16 финала Кубка Англии.

«Лестер» пропустил решающий гол на 90+3-й минуте.

«Это не Ферги-тайм, а офсайд-тайм. Когда вы готовитесь к игре неделю, реагируете на поражение от «Эвертона», показывая такой футбол, но судьба матча решается из-за явной и очевидной ошибки, это неприемлемо и немыслимо на таком уровне. Нам ничего не остается, кроме как взять себя в руки. Это не то, чего заслуживала команда», — приводит слова ван Нистелроя BBC.

Соперник «Манчестер Юнайтед» по 1/8 финала Кубка Англии определится после жеребьевки.