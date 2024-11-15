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Сегодня, 18:55

Ван Нистелрой написал прощальное обращение к «Манчестер Юнайтед»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший игрок и тренер «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой написал пост с благодарностью клубу, его сотрудникам и болельщикам.

Нидерландец работал в тренерском штабе манкунианцев с лета 2024 года. После увольнения главного тренера команды Эрика тен Хага руководство «МЮ» приняло решение расстаться и с его помощником.

«Обращаюсь ко всем в «Манчестер Юнайтед» — в особенности персоналу, игрокам и болельщикам. Хочу поблагодарить вас от всей души за ваши невероятные усилия и поддержку.

Для меня было честью быть в этом клубе в качестве игрока и тренера. Мне всегда будут дороги воспоминания о нашей совместной работе.

«Юнайтед» всегда будет занимать особое место в моем сердце, и я надеюсь, что в скором времени на «Олд Траффорд» снова вернутся дни славы. Не только потому, что этого хочу я, но потому, что вы все этого заслуживаете. Всего наилучшего и берегите себя», — написал нидерландец.

Ван Нистелрой ранее также работал тренером в сборной Нидерландов и ПСВ. Он выступал за «МЮ» в качестве игрока с 2001 по 2006 год.

Каземиро и&nbsp;Бруну Фернандеш. Аморим получит от ван Нистелроя уже не кризисный «МЮ», «Барса» проиграла без Ямаля, штанга помогла «Наполи» против «Интера»

Источник: Соцсети Руда ван Нистелроя
ФК Манчестер Юнайтед
Руд ван Нистелрой
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2
 Ман. Сити 11 7 2 2 22-13 23
3
 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4
 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5
 Нот. Форест 11 5 4 2 15-10 19
6
 Брайтон 11 5 4 2 19-15 19
7
 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8
 Ньюкасл 11 5 3 3 13-11 18
9
 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10
 Тоттенхэм 11 5 1 5 23-13 16
11
 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12
 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13
 МЮ 11 4 3 4 12-12 15
14
 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15
 Лестер 11 2 4 5 14-21 10
16
 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17
 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18
 Кр. Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19
 Вулверхэмптон 11 1 3 7 16-27 6
20
 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4
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38 тур
23.11 15:30
Лестер – Челси
 - : -
23.11 18:00
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
23.11 18:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
23.11 18:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
23.11 18:00
Эвертон – Брентфорд
 - : -
23.11 18:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
23.11 20:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
24.11 17:00
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
24.11 19:30
Ипсвич – МЮ
 - : -
25.11 23:00
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 9 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 9 1 2
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 10 1 2
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