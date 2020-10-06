Ван Гинкел будет тренироваться с ПСВ. Он не играл с 2018 года из-за травмы

Полузащитник «Челси» Марко ван Гинкел продолжит свое восстановление после травмы в ПСВ, сообщает официальный сайт голландского клуба. Он ранее выступал за клуб из Эйндховена. Голландец получил разрешение от «Челси».

В заявлении отмечается, что 27-летний футболист пока не готов играть — он залечивает травму колена. В последний раз он выходил на поле в мае 2018 года и все еще не готов вернуться на поле. В 2018 году он перенес операцию. Несмотря на это, «Челси» продлил с ним контракт, который истекает летом 2021 года.

Ван Гнкель отмечает, что хочет тренироваться с первой командой, и ПСВ готов предоставить ему такую возможность. Полузащитник намерен вернуться в большой футбол, несмотря на большой перерыв в карьере.