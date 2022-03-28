Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал высказался о возможном назначении Эрика тен Хага главным тренером «Манчестер Юнайтед».

«Я считаю Эрика тен Хага отличным тренером, он уже подтвердил это несколько раз. А хороший тренер — это всегда здорово для «Манчестер Юнайтед».

Но «Манчестер Юнайтед» — это коммерческий клуб, там тренеру тяжело принимать решения. Лучше перейти в футбольный клуб. Не собираюсь наставлять его, он может позвонить мне при желании. Но выбрать ему стоит футбольный клуб, не коммерческий», — приводит слова ван Гала AD.

27 марта в The Times сообщили, что тен Хаг является фаворитом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Клуб также рассматривает возможность назначения Маурисио Почеттино из «ПСЖ», Хулена Лопетеги из «Севильи» и Луиса Энрике из сборной Испании.

После 29 игр в АПЛ «МЮ» набрал 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 20 очков.