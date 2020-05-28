Ван Гал считает, что «Манчестер Юнайтед» не обладал чемпионскими качествами

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал вспомнил о работе с манкунианцами. Он рассказал, как готовился к работе в клубе.

— Я представил им свое видение, спросил, могут ли они принять его, и сказал, что работать со мной не так просто, потому что я не хочу участия руководства в делах, — цитирует голландца Voetbal International. — Очень хорошо готовлюсь к такому разговору, часто он занимает очень много времени. Я хочу все прояснить заранее. Я беру интервью у этих людей, а не наоборот. Объясняю, какие игроки мне нужны. Но если они не сдержат своих обещаний, им придется заплатить.

«Манчестер Юнайтед» не обладал чемпионскими качествами и имел устаревший состав с десятью игроками старше 30 лет, пятью — старше 35. Поэтому я сказал, что собираюсь омолаживаться и представил список игроков. Я не получил ни одного из них. В самом богатом клубе мира такого не ожидаешь.

Оборот компании составляет 600 миллионов фунтов стерлингов, и вы не можете купить нужных вам игроков. Вы должны купить первого игрока в списке, а не седьмого. Продающий клуб думает, конечно, что если вы так богаты, то должны заплатить максимально возможную сумму. Вот что случилось с трансферами. Затем тренера судят и снова осуждают.

Несмотря на эти разочарования, «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» — самое большое достижение в моей карьере.