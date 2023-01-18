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Сегодня, 12:34

Ван Гал назвал работу в «МЮ» — самым трудным периодом в своей карьере

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Луи ван Гал признался, что период работы в английском клубе был самым трудным для него.

«Это невероятно. Я был в одном из богатейших клубов мира и не мог приобрести игроков, которых хотел. Работа в «Манчестер Юнайтед» — самый трудный период для меня. Я пришел в клуб в качестве тренера, и все меня разочаровало. Большинству футболистов в команде было за 30 лет. Моя работа заключалась в том, чтобы во всем разобраться. Руни тоже было около 30», — приводит слова ван Гала Manchester Evening News.

Ван Гал возглавлял «Манчестер Юнайтед"с 2014 по 2016 год. Также специалист работал в «Аяксе», «Барселоне», «Баварии», сборной Нидерландов и других командах.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан
Интер

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Луи ван Гал
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Неделя

Кварацхелия привлек внимание «Манчестер Сити»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 15 2 1 42-14 47
2
 Ман. Сити 18 12 3 3 46-18 39
3
 Ньюкасл 19 10 8 1 33-11 38
4
 МЮ 18 12 2 4 29-21 38
5
 Тоттенхэм 19 10 3 6 37-27 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 18 9 3 6 35-25 30
8
 Брентфорд 19 7 8 4 32-28 29
9
 Ливерпуль 18 8 4 6 34-25 28
10
 Челси 19 8 4 7 22-21 28
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 18 6 4 8 17-26 22
13
 Нот. Форест 19 5 5 9 15-34 20
14
 Лестер 19 5 2 12 26-33 17
15
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
16
 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12-27 17
17
 Борнмут 19 4 4 11 18-41 16
18
 Эвертон 19 3 6 10 15-26 15
19
 Саутгемптон 19 4 3 12 17-34 15
20
 Вест Хэм 19 4 3 12 15-25 15
Результаты / календарь
1 тур
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17 тур
18 тур
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20 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 2 : 1
18.01 23:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 17 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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