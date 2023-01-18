Ван Гал назвал работу в «МЮ» — самым трудным периодом в своей карьере

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Луи ван Гал признался, что период работы в английском клубе был самым трудным для него.

«Это невероятно. Я был в одном из богатейших клубов мира и не мог приобрести игроков, которых хотел. Работа в «Манчестер Юнайтед» — самый трудный период для меня. Я пришел в клуб в качестве тренера, и все меня разочаровало. Большинству футболистов в команде было за 30 лет. Моя работа заключалась в том, чтобы во всем разобраться. Руни тоже было около 30», — приводит слова ван Гала Manchester Evening News.

Ван Гал возглавлял «Манчестер Юнайтед"с 2014 по 2016 год. Также специалист работал в «Аяксе», «Барселоне», «Баварии», сборной Нидерландов и других командах.