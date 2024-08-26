Ван Дейк заявил, что спокоен по поводу контракта с «Ливерпулем»
Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, что думает о будущем в клубе. Его соглашение с командой рассчитано до лета 2025 года.
«Будет видно, что произойдет в следующем году. Я спокоен по поводу своего контракта. Все мои мысли о сезоне. Надеюсь, он будет для нас успешным», — цитирует ван Дейка Mirror.
Ван Дейк играет в составе «Ливерпуля» с 2018 года. За команду он провел 199 матчей и забил 18 голов. До этого он поиграл за «Саутгемптон» и «Селтик».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|Брайтон
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Ливерпуль
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
4
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
5
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
7
|Нот. Форест
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
9
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Челси
|2
|1
|0
|1
|6-4
|3
|
11
|Брентфорд
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
12
|Вест Хэм
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
13
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
14
|Борнмут
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
15
|Лестер
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
16
|Саутгемптон
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|
17
|Ипсвич
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
18
|Кр. Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
19
|Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|2
|2-8
|0
|
20
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.08
|14:30
|
Брайтон – МЮ
|2 : 1
|24.08
|17:00
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|0 : 2
|24.08
|17:00
|
Фулхэм – Лестер
|2 : 1
|24.08
|17:00
|
Ман. Сити – Ипсвич
|4 : 1
|24.08
|17:00
|
Саутгемптон – Нот. Форест
|0 : 1
|24.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Эвертон
|4 : 0
|24.08
|19:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|0 : 2
|25.08
|16:00
|
Борнмут – Ньюкасл
|1 : 1
|25.08
|16:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|2 : 6
|25.08
|18:30
|
Ливерпуль – Брентфорд
|2 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|4
|
|
Нони Мадуэке
Челси
|3
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|2
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|3
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Дэн Берн
Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|2
Новости