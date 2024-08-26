Ван Дейк заявил, что спокоен по поводу контракта с «Ливерпулем»

Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, что думает о будущем в клубе. Его соглашение с командой рассчитано до лета 2025 года.

«Будет видно, что произойдет в следующем году. Я спокоен по поводу своего контракта. Все мои мысли о сезоне. Надеюсь, он будет для нас успешным», — цитирует ван Дейка Mirror.

Ван Дейк играет в составе «Ливерпуля» с 2018 года. За команду он провел 199 матчей и забил 18 голов. До этого он поиграл за «Саутгемптон» и «Селтик».