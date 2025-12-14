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Ван Дейк выразил надежду, что Салах останется в «Ливерпуле»: «Он очень важен для нас»

Сергей Ярошенко

Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк пркомментировал ситуацию с нападающим Мохамедом Салахом.

«Мы все надеемся, что Салах вернется, но мы понятия не имеем, что произойдет. Надеюсь, что Салах останется, потому что он один из лидеров команды, он очень важен для нас», — приводит слова футболиста журналист Фабрицио Романо.

13 декабря 33-летний египтянин провел первый матч после возвращения в заявку команды, он вышел в стартовом составе мерсисайдцев на игру 16-го тура АПЛ против «Брайтона» (2:0) и отметился результативной передачей.

Ранее он пропустил игру с «Интером» (1:0) в Лиге чемпионов из-за публичной критики в адрес «Ливерпуля» и главного тренера команды Арне Слота после матча против «Лидса» (3:3) в 15-м туре АПЛ, когда 33-летний египтянин провел всю игру в запасе.

Нападающий &laquo;Ливерпуля&raquo; Мохамед Салах (справа) против защитника &laquo;Брайтона&raquo; Ферди Кадиоглу.Салах сыграл за «Ливерпуль» впервые после ссоры со Слотом. И сразу же вошел в историю

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Вирджил ван Дейк
Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
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«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Кристал Пэлас», «Астон Вилла» победила «Вест Хэм»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 13-5 15
2
 Арсенал 5 4 0 1 8-4 12
3
 Брайтон 5 3 1 1 16-5 10
4
 Брентфорд 5 2 3 0 10-4 9
5
 Лидс 5 2 3 0 7-3 9
6
 Ливерпуль 5 2 3 0 7-4 9
7
 Эвертон 5 2 3 0 6-3 9
8
 Ньюкасл 5 2 2 1 9-9 8
9
 Халл Сити 5 2 2 1 6-4 8
10
 Челси 5 2 1 2 10-12 7
11
 Ипсвич 5 2 0 3 7-11 6
12
 МЮ 5 1 2 2 8-8 5
13
 Нот. Форест 5 1 2 2 4-5 5
14
 Кристал Пэлас 5 1 1 3 6-11 4
15
 Сандерленд 5 1 1 3 6-10 4
16
 Астон Вилла 5 1 1 3 4-9 4
17
 Ковентри 5 1 0 4 1-10 3
18
 Борнмут 5 0 3 2 6-8 3
19
 Тоттенхэм 5 0 2 3 2-8 2
20
 Фулхэм 5 0 2 3 5-8 2
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.10 14:30 Арсенал – Лидс - : -
10.10 17:00 Астон Вилла – Брентфорд - : -
10.10 17:00 Челси – Борнмут - : -
10.10 17:00 Ипсвич – Фулхэм - : -
10.10 17:00 Сандерленд – Брайтон - : -
10.10 19:30 МЮ – Тоттенхэм - : -
11.10 16:00 Кристал Пэлас – Нот. Форест - : -
11.10 16:00 Халл Сити – Эвертон - : -
11.10 18:30 Ливерпуль – Ман. Сити - : -
12.10 22:00 Ковентри – Ньюкасл - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 5
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 4
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
П
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
Коди Гакпо
Коди Гакпо

Ливерпуль

 3
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 3
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 2 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 4 1 1
Аксель Дисаси
Аксель Дисаси

Кристал Пэлас

 3 1 0
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