Ван Дейк выразил надежду, что Салах останется в «Ливерпуле»: «Он очень важен для нас»

Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк пркомментировал ситуацию с нападающим Мохамедом Салахом.

«Мы все надеемся, что Салах вернется, но мы понятия не имеем, что произойдет. Надеюсь, что Салах останется, потому что он один из лидеров команды, он очень важен для нас», — приводит слова футболиста журналист Фабрицио Романо.

13 декабря 33-летний египтянин провел первый матч после возвращения в заявку команды, он вышел в стартовом составе мерсисайдцев на игру 16-го тура АПЛ против «Брайтона» (2:0) и отметился результативной передачей.

Ранее он пропустил игру с «Интером» (1:0) в Лиге чемпионов из-за публичной критики в адрес «Ливерпуля» и главного тренера команды Арне Слота после матча против «Лидса» (3:3) в 15-м туре АПЛ, когда 33-летний египтянин провел всю игру в запасе.