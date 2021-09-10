Ван Дейк тренируется в основной группе «Ливерпуля» и сможет сыграть с «Лидсом»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк тренируется в общей группе после возвращения из сборной Нидерландов.
По словам специалиста, 30-летний футболист сможет принять участие в матче 4-го тура АПЛ против «Лидса».
Klopp says Van Dijk has trained normally and is fit to start v Leeds. #LFC— James Pearce (@JamesPearceLFC) September 10, 2021
Ван Дейк получил небольшое повреждение в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Турции (6:1), но смог доиграть встречу до конца.
Матч «Лидс» — «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 12 сентября, начало — в 18.30 (мск).
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