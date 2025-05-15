Ван Дейк, Райс и Салах номинированы на приз лучшему игроку сезона в АПЛ

АПЛ объявила претендентов на награду лучшему футболисту чемпионата по итогам сезона-2024/25.

Номинантами стали защитник Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), полузащитники Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем»), Райан Гравенберх («Ливерпуль») и Деклан Райс («Арсенал»), нападающие Александер Исак («Ньюкасл»), Брайан Мбемо («Брентфорд»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Крис Вуд («Ноттингем»).

Победитель в номинации будет определен по итогам голосования болельщиков и группы экспертов. По итогам прошлого сезона лучшим игроком в АПЛ был признан хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден.