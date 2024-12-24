Ван Дейк — о подписании нового контракта с «Ливерпулем»: «Установленных сроков нет»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мыслями о предложении клуба по новому контракту.

«Новостей нет, но и установленных сроков тоже. Посмотрим, что принесёт нам будущее», — цитирует ван Дейка This is Anfield.

4 декабря The Athletic сообщал, что защитника не удовлетворило предложение мерсисайдцев по новому соглашению.

Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с 2018 года, срок действия его контракта с клубом истекает летом 2025 года. В нынешнем сезоне футболист забил 2 гола и отдал один результативный пас в 18 матчах.