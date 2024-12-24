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Ван Дейк — о подписании нового контракта с «Ливерпулем»: «Установленных сроков нет»

Даниил Аршавский
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мыслями о предложении клуба по новому контракту.

«Новостей нет, но и установленных сроков тоже. Посмотрим, что принесёт нам будущее», — цитирует ван Дейка This is Anfield.

4 декабря The Athletic сообщал, что защитника не удовлетворило предложение мерсисайдцев по новому соглашению.

Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с 2018 года, срок действия его контракта с клубом истекает летом 2025 года. В нынешнем сезоне футболист забил 2 гола и отдал один результативный пас в 18 матчах.

Источник: This is Anfield
Вирджил ван Дейк
Футбол
ФК Ливерпуль
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Футболист «Манчестер Юнайтед» Маунт выбыл до марта из-за травмы
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 16 12 3 1 37-16 39
2
 Челси 17 10 5 2 37-19 35
3
 Арсенал 17 9 6 2 34-16 33
4
 Нот. Форест 17 9 4 4 23-19 31
5
 Борнмут 17 8 4 5 27-21 28
6
 Астон Вилла 17 8 4 5 26-26 28
7
 Ман. Сити 17 8 3 6 29-25 27
8
 Ньюкасл 17 7 5 5 27-21 26
9
 Фулхэм 17 6 7 4 24-22 25
10
 Брайтон 17 6 7 4 27-26 25
11
 Тоттенхэм 17 7 2 8 39-25 23
12
 Брентфорд 17 7 2 8 32-32 23
13
 МЮ 17 6 4 7 21-22 22
14
 Вест Хэм 17 5 5 7 22-30 20
15
 Эвертон 16 3 7 6 14-21 16
16
 Кр. Пэлас 17 3 7 7 18-26 16
17
 Лестер 17 3 5 9 21-37 14
18
 Вулверхэмптон 17 3 3 11 27-40 12
19
 Ипсвич 17 2 6 9 16-32 12
20
 Саутгемптон 17 1 3 13 11-36 6
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26.12 15:30
Ман. Сити – Эвертон
 - : -
26.12 18:00
Борнмут – Кр. Пэлас
 - : -
26.12 18:00
Челси – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
26.12 18:00
Нот. Форест – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Вест Хэм
 - : -
26.12 20:30
Вулверхэмптон – МЮ
 - : -
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Ливерпуль – Лестер
 - : -
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Брайтон – Брентфорд
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

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 10
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

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И К Ж
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Джек Стивенс

Саутгемптон

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