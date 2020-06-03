Ван Дейк рассказал, что написал завещание в 20 лет

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк рассказал, как в 20 лет чуть не умер. В 2012 году, менее чем через год после своего профессионального дебюта в Голландии, он заболел. Мама игрока настояла на посещении больницы, где был обнаружено разрыв аппендикса, который вызвал перитонит и инфекцию почек.

— Я все еще помню, как лежал на больничной койке, — цитирует Daily Mail ван Дейке. — Единственное, что я мог видеть, — это свисающие из меня трубки. Мое тело ломило, и я ничего не мог сделать. В этот момент в моей голове возникали худшие сценарии.

Моя жизнь была в опасности. Мы с мамой молились Богу и обсуждали возможные сценарии. В какой-то момент мне пришлось подписать несколько бумаг. Это было своего рода завещание. Если бы я умер, часть моих денег пошла бы моей маме. Конечно, никто не хотел об этом говорить, но мы должны были это сделать.