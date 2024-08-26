Ван Дейк рассказал, что «Ливерпуль» помнит о Клоппе

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о бывшем главном тренере команде Юргене Клоппе.

«Время Клоппа было потрясающим, работа с новым тренером тоже доставляет радость, есть определенный стиль игры. Мы отрабатываем разные вещи как с мячом, так и без него, что придает команде уверенность. Мы не забыли о Клоппе, это было отличное время, но это в прошлом», — цитируе ван Дейка ВВС.

Клопп покинул пост главного тренера «Ливерпуля» после окончания прошлого сезона. Его заменил Арне Слот, который выиграл два стартовых матча в АПЛ.