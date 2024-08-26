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Ван Дейк: «Я в «Ливерпуле» ради Слота»

Виктория Кравченко
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Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, что думает о новом главном тренере команды Арне Слоте.

«На данный момент у нас нет новых игроков, очевидно, что на мне лежит дополнительная ответственность, потому что я знаю каждого здесь вдоль и поперек. Но я здесь ради Слота. Я сказал ему об этом с первого дня, и я буду помогать ему и тренерскому штабу», — цитирует ван Дейка BBC.

45-летний Слот возглавил «Ливерпуль» в мае 2024 года. С лета 2021 года специалист находился на посту главного тренера «Фейеноорда».

Вирджил ван Дейк
ФК Ливерпуль
Арне Слот
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-1 6
2
 Брайтон 2 2 0 0 5-1 6
3
 Ливерпуль 2 2 0 0 4-0 6
4
 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-1 4
6
 Тоттенхэм 2 1 1 0 5-1 4
7
 Нот. Форест 2 1 1 0 2-1 4
8
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
9
 МЮ 2 1 0 1 2-2 3
10
 Челси 2 1 0 1 6-4 3
11
 Брентфорд 2 1 0 1 2-3 3
12
 Вест Хэм 2 1 0 1 3-2 3
13
 Фулхэм 2 1 0 1 2-2 3
14
 Борнмут 2 0 2 0 2-2 2
15
 Лестер 2 0 1 1 2-3 1
16
 Саутгемптон 2 0 0 2 0-2 0
17
 Ипсвич 2 0 0 2 1-6 0
18
 Кр. Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
19
 Вулверхэмптон 2 0 0 2 2-8 0
20
 Эвертон 2 0 0 2 0-7 0
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24.08 14:30
Брайтон – МЮ
 2 : 1
24.08 17:00
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 0 : 2
24.08 17:00
Фулхэм – Лестер
 2 : 1
24.08 17:00
Ман. Сити – Ипсвич
 4 : 1
24.08 17:00
Саутгемптон – Нот. Форест
 0 : 1
24.08 17:00
Тоттенхэм – Эвертон
 4 : 0
24.08 19:30
Астон Вилла – Арсенал
 0 : 2
25.08 16:00
Борнмут – Ньюкасл
 1 : 1
25.08 16:00
Вулверхэмптон – Челси
 2 : 6
25.08 18:30
Ливерпуль – Брентфорд
 2 : 0
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Нони Мадуэке

Нони Мадуэке

Челси

 3
Мохамед Салах

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Ливерпуль

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П
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

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Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

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Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 2
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

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Эвертон

 1 1 0
Дэн Берн

Дэн Берн

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