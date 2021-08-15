Ван Дейк прокомментировал первый официальный матч за «Ливерпуль» после тяжелой травмы
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после матча первого тура АПЛ против «Норвича» (3:0) прокомментировал возвращение на поле после травмы.
«Это хорошее начало. Теперь у нас есть время восстановиться к следующей игре. Мне нужно играть — тренер это знает, и я знаю. В конце концов, счет 3:0 звучит комфортно, но временами, особенно в концовке, мы усложняли себе задачу. Может быть, это усталость — посмотрим.
Такие травмы психологически тяжелы. Сегодня вы полностью в форме, а на следующий день вы испытываете боль и проходите лечение. У всех есть свое мнение о том, что произошло, и ты читаешь все это, потому что больше нечего делать», — приводит слова ван Дейка Sky Sports.
В сезоне-2020/21 ван Дейк провел за мерсисайдцев 8 матчей и забил один гол. Игрок не появлялся на поле в официальных матчах с октября 2020 года из-за травмы колена в матче с «Эвертоном». 13 августа голландец продлил контракт с «Ливерпулем» до 2025 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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