Ван Дейк продлил контракт с «Ливерпулем»

Защитник «Ливерпуля Вирджил ван Дейк продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 33-летним голландцем рассчитано на два года.

«Я очень счастлив, очень горд. Очевидно, что в моей голове сейчас столько эмоций, когда я говорю об этом. Это просто невероятно. Путь, который я проделал в своей карьере, и возможность продлить ее еще на два года в этом клубе — это потрясающе, и я так счастлив», — сказал ван Дейк.

Ван Дейк выступает за красных с января 2018 года. В составе «Ливерпуля» защитник стал чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного ЧМ.

В текущем сезоне ван Дейк провел 44 матча, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.