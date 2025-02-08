Ван Дейк признался, что не знает, продлит ли контракт с «Ливерпулем»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ответил на вопрос о возможном продлении контракта с клубом.

Действующее соглашение 33-летнего голландца с мерсисайдцами рассчитано до лета.

«Понятия не имею, что принесет будущее. Тот, кто говорят, что что-то знает, вообще ничего не знает!» — приводит слова ван Дейка журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне ван Дейк провел 32 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Защитник выступает за «Ливерпуль» с 2018 года.