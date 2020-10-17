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Ван Дейк получил травму в первом тайме матча с «Эвертоном» и покинул поле

15:17
Виргил ван Дейк. Фото ФК «Ливерпуль»
Виргил ван Дейк. Фото ФК «Ливерпуль»
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Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк получил травму в первом тайме матча 4-го тура АПЛ против «Эвертона».

29-летний голландец столкнулся с вратарем «ирисок» Джорданом Пикфордом на 11-й минуте встречи, после чего покинул поле. Вместо него на поле появился Джо Гомес.

Эвертон — Ливерпуль

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