Ван Дейк получил травму в первом тайме матча с «Эвертоном» и покинул поле
Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк получил травму в первом тайме матча 4-го тура АПЛ против «Эвертона».
29-летний голландец столкнулся с вратарем «ирисок» Джорданом Пикфордом на 11-й минуте встречи, после чего покинул поле. Вместо него на поле появился Джо Гомес.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.