Ван Дейк показал, как восстанавливается после травмы

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк в Twitter показал, как восстанавливается после травмы крестообразных связок.

«Шаг за шагом» — написал футболист.

29-летний голландец получил травму в матче 5-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:2) после столкновения с вратарем соперника. У защитника был диагностирован разрыв крестообразных связок колена.

В конце ноября 2020 года футболист приступил к индивидуальным тренировкам с мячом. Возвращение игрока ожидается в апреле 2021 года.

В сезоне-2020/21 ван Дейк провел 5 матчей в АПЛ, отметившись 1 голом.