Ван Дейк показал, как проходит его восстановление

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк в Twitter показал, как восстанавливается после травмы.

«Тяжелая работа продолжается», — написал футболист.

Ранее главный тренер английского клуба Юрген Клопп сообщил, что реабилитация 29-летнего голландца выглядит многообещающей.

В конце октября ван Дейк перенес операцию после разрыва передней крестообразной связки колена, которую получил в столкновении с вратарем Джорданом Пикфордом в матче против «Эвертона» (2:2). В нынешнем сезоне АПЛ защитник провел 5 матчей, на его счету 1 гол.