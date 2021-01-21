Ван Дейк показал, как проходит его восстановление
14:54
Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк в Twitter показал, как восстанавливается после травмы.
«Тяжелая работа продолжается», — написал футболист.
Ранее главный тренер английского клуба Юрген Клопп сообщил, что реабилитация 29-летнего голландца выглядит многообещающей.
В конце октября ван Дейк перенес операцию после разрыва передней крестообразной связки колена, которую получил в столкновении с вратарем Джорданом Пикфордом в матче против «Эвертона» (2:2). В нынешнем сезоне АПЛ защитник провел 5 матчей, на его счету 1 гол.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю