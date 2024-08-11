Ван Дейк надеется, что «Ливерпуль» приобретет новых футболистов

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк надеется на то, что состав команды усилен до закрытия летнего трансферного окна.

«Нам нужно приобрести еще нескольких футболистов, так как нас ждет долгий сезон. Я полностью доверяю руководству. Я верю, что будут приняты правильные решения. Посмотрим, что в итоге произойдет», — цитирует игрока Ричард Джолли.

На данный момент мерсисайдцы не совершили ни одного подписания.

17 августа «Ливерпуль» в первом туре чемпионата Англии провед матч против «Ипсвич Тауна».