Ван Дейк может пропустить несколько недель из-за травмы

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк пропустит несколько недель из-за повреждения задней поверхности бедра, сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, в ближайшее время 31-летний игрок пройдет дополнительное обследование.

Защитник был заменен в перерыве матча 19-го тура Английской премьер-лиги против «Брентфорда» (1:3).

В нынешнем сезоне ван Дейк забил два мяча в 24 матчах за мерсисайдцев во всех турнирах.