Ван Дейк делится ликующими кадрами после победы над «МЮ»
13:17
Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк опубликовал в своем официальном Twitter серию фотографий c победного матча 23-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (2:0).
— Неплохое воскресенье, чистый лист и гол, — написал Ван Дейк.
После этой встречи отрыв «Ливерпуля» от «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ достиг 16 очков, при том, что у мерсисайдцев остается матч в запасе. Сам Ван Дейк в этом матче открыл счет на 14 минуте встречи.
Not a bad Sunday... 3 points, a clean sheet & a goal!!! ?? #YNWA pic.twitter.com/ZRNp6Zihkr— Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) January 20, 2020
January 20, 2020
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