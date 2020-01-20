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Ван Дейк делится ликующими кадрами после победы над «МЮ»

13:17

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк опубликовал в своем официальном Twitter серию фотографий c победного матча 23-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (2:0).

— Неплохое воскресенье, чистый лист и гол, — написал Ван Дейк.

После этой встречи отрыв «Ливерпуля» от «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ достиг 16 очков, при том, что у мерсисайдцев остается матч в запасе. Сам Ван Дейк в этом матче открыл счет на 14 минуте встречи.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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