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Ван дер Варт раскритиковал Магуайра

10 июля 2020, 07:15
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Экс-полузащитник «Реала» Рафаэл ван дер Варт поставил под сомнение уровень защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра. По его мнению, трансферная стоимость завышена.

— Когда я собираюсь играть с любителями в воскресенье, легко найду по крайней мере трех парней, которые делают то, что делает Харри Магуайр, — цитирует Ziggo Sport Voetbal ван дер Варта. — И я говорю это серьезно. Если он стоит 90 миллионов евро, тогда ван Дейк должен стоить 350 миллионов.

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