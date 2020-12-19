Ван дер Сар может занять пост технического директора «Арсенала»
23:10
«Арсенал» рассматривает возможность приглашения бывшего голкипера «Манчестер Юнайтед» Эдвина ван дер Сара на место технического директора лондонского клуба, которое сейчас занимает Эду, информирует Voetbal Nieuws.
С 2016 года Ван дер Сар занимает пост исполнительного директора «Аякса».
Однако сейчас появилась информация, что над «Аяксом» нависла угроза лишиться в конце сезона не только ван дер Сара, но и Марка Овермарса, который занимает должность спортивного директора.
Эду находится под серьезным давлением в «Арсенале» из-за неудовлетворительных результатов и противоречивых трансферов.
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