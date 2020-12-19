Ван дер Сар может занять пост технического директора «Арсенала»

«Арсенал» рассматривает возможность приглашения бывшего голкипера «Манчестер Юнайтед» Эдвина ван дер Сара на место технического директора лондонского клуба, которое сейчас занимает Эду, информирует Voetbal Nieuws.

С 2016 года Ван дер Сар занимает пост исполнительного директора «Аякса».

Однако сейчас появилась информация, что над «Аяксом» нависла угроза лишиться в конце сезона не только ван дер Сара, но и Марка Овермарса, который занимает должность спортивного директора.

Эду находится под серьезным давлением в «Арсенале» из-за неудовлетворительных результатов и противоречивых трансферов.