Ван дер Сар хотел бы поработать в «Манчестер Юнайтед»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и «Аякса», а сейчас генеральный директор амстердамцев Эдвин ван дер Сар заявил, что не против когда-нибудь получить должность в манкунианском клубе.

— «Аякс» дал мне возможность развиваться и шанс блистать в мире футбола, — цитирует Goal.com. — «МЮ» также много заботился обо мне, позволил получить признание и все, что было у меня в конце карьеры. Конечно, я хотел бы поработать в нем.

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