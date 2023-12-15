Ван де Бек зимой перейдет из «Манчестер Юнайтед» в «Айнтрахт»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек продолжит карьеру в Германии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, «Айнтрахт» договорился о переходе 26-летнего игрока в зимнее трансферно окно.

«Айнтрахт» арендует ван де Бека у «Манчестер Юнайтед». У немецкого клуба будет возможность выкупить нидерландца за 15 миллионов евро (включая бонусы).

В сезоне 2023/24 Донни ван де Бек поучаствовал только в двух матчах «Манчестер Юнайтед».