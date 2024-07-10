Ван де Бек попрощался с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек обратился к болельщикам «красных дьяволов» перед вероятным переходом в «Жирону».

Ранее трансфер 27-летнего голландца анонсировал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«Дорогая семья «Манчестер Юнайтед»! Сегодня памятный день, поскольку мое приключение в клубе подходит к концу. Я хочу поблагодарить вас всех за поддержку на протяжении многих лет. С того момента, как я прибыл в «Юнайтед», я всегда чувствовал, что мне здесь очень рады, и я благодарен за это!

Манчестер всегда будет занимать особое место в моем сердце. Удачи вам всем, еще увидимся!» — написал ван де Бек в социальных сетях.

Ван де Бек присоединился к «Манчестер Юнайтед» в сентябре 2020 года, перейдя из «Аякса» за 39 миллионов евро. Во второй части минувшего сезона голландец выступал за «Айнтрахт» на правах аренды.

В общей сложности футболист провел 62 матча за манкунианцев, в которых забил два гола и отдал столько же результативных передач.