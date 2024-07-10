Ван де Бек попрощался с «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек обратился к болельщикам «красных дьяволов» перед вероятным переходом в «Жирону».
Ранее трансфер 27-летнего голландца анонсировал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
«Дорогая семья «Манчестер Юнайтед»! Сегодня памятный день, поскольку мое приключение в клубе подходит к концу. Я хочу поблагодарить вас всех за поддержку на протяжении многих лет. С того момента, как я прибыл в «Юнайтед», я всегда чувствовал, что мне здесь очень рады, и я благодарен за это!
Манчестер всегда будет занимать особое место в моем сердце. Удачи вам всем, еще увидимся!» — написал ван де Бек в социальных сетях.
Ван де Бек присоединился к «Манчестер Юнайтед» в сентябре 2020 года, перейдя из «Аякса» за 39 миллионов евро. Во второй части минувшего сезона голландец выступал за «Айнтрахт» на правах аренды.
В общей сложности футболист провел 62 матча за манкунианцев, в которых забил два гола и отдал столько же результативных передач.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
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|0-0
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2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
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Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -