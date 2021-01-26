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Ван де Бек не покинет «МЮ» этой зимой

11:57
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сообщил полузащитнику Донни ван де Беку, что он рассчитывает на него, информирует The Athletic.

По данным источника, норвежский специалист провел небольшую беседу с игроком и убедил его, что он нужен команде. Также Сульшер пообещал футболисту давать больше игрового времени. Во время разговора тренер сообщил ван де Беку, что в зимнее трансферное окно он не покинет команду.

В текущем розыгрыше 23-летний футболист провел 10 матчей в АПЛ, отметившись 1 голом.

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