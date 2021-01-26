Ван де Бек не покинет «МЮ» этой зимой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сообщил полузащитнику Донни ван де Беку, что он рассчитывает на него, информирует The Athletic.

По данным источника, норвежский специалист провел небольшую беседу с игроком и убедил его, что он нужен команде. Также Сульшер пообещал футболисту давать больше игрового времени. Во время разговора тренер сообщил ван де Беку, что в зимнее трансферное окно он не покинет команду.

В текущем розыгрыше 23-летний футболист провел 10 матчей в АПЛ, отметившись 1 голом.