Ван де Бек не хочет возвращаться в «Манчестер Юнайтед» из «Эвертона»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек не хочет возвращаться в клуб летом, сообщает Manchester Evening News.

Футболист хочет остаться в «Эвертоне», если клуб сохранит прописку в АПЛ.

В настоящее время голландец выступает за «ирисок» на правах аренды, которая рассчитана до конца текущего сезона.

В «МЮ» 24-летний хавбек получал мало игрового времени, проводя на поле в среднем всего 9 минут за матч.