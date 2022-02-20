Ван де Бек не хочет возвращаться в «Манчестер Юнайтед» из «Эвертона»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек не хочет возвращаться в клуб летом, сообщает Manchester Evening News.
Футболист хочет остаться в «Эвертоне», если клуб сохранит прописку в АПЛ.
В настоящее время голландец выступает за «ирисок» на правах аренды, которая рассчитана до конца текущего сезона.
В «МЮ» 24-летний хавбек получал мало игрового времени, проводя на поле в среднем всего 9 минут за матч.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|26
|20
|3
|3
|63-17
|63
|
2
|Ливерпуль
|25
|17
|6
|2
|64-20
|57
|
3
|Челси
|25
|14
|8
|3
|49-18
|50
|
4
|МЮ
|25
|12
|7
|6
|40-32
|43
|
5
|Арсенал
|23
|13
|3
|7
|36-26
|42
|
6
|Вест Хэм
|26
|12
|6
|8
|45-34
|42
|
7
|Тоттенхэм
|23
|12
|3
|8
|31-31
|39
|
8
|Вулверхэмптон
|23
|11
|4
|8
|21-17
|37
|
9
|Брайтон
|25
|7
|12
|6
|25-28
|33
|
10
|Саутгемптон
|25
|7
|11
|7
|32-37
|32
|
11
|Астон Вилла
|24
|8
|3
|13
|31-37
|27
|
12
|Лестер
|22
|7
|6
|9
|36-41
|27
|
13
|Кр. Пэлас
|25
|5
|11
|9
|32-36
|26
|
14
|Брентфорд
|26
|6
|6
|14
|27-42
|24
|
15
|Лидс
|23
|5
|8
|10
|27-46
|23
|
16
|Эвертон
|23
|6
|4
|13
|28-40
|22
|
17
|Ньюкасл
|24
|4
|10
|10
|26-45
|22
|
18
|Уотфорд
|24
|5
|3
|16
|24-43
|18
|
19
|Норвич
|25
|4
|5
|16
|15-53
|17
|
20
|Бернли
|22
|2
|11
|9
|20-29
|17
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.02
|15:30
|
Вест Хэм – Ньюкасл
|1 : 1
|19.02
|18:00
|
Арсенал – Брентфорд
|2 : 1
|19.02
|18:00
|
Астон Вилла – Уотфорд
|0 : 1
|19.02
|18:00
|
Брайтон – Бернли
|0 : 3
|19.02
|18:00
|
Кр. Пэлас – Челси
|0 : 1
|19.02
|18:00
|
Ливерпуль – Норвич
|3 : 1
|19.02
|18:00
|
Саутгемптон – Эвертон
|2 : 0
|19.02
|20:30
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|2 : 3
|20.02
|17:00
|
Лидс – МЮ
|- : -
|20.02
|19:30
|
Вулверхэмптон – Лестер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|17
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|
|
Рахим Стерлинг
Манчестер Сити
|10
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|8
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|21
|1
|3
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|12
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|12
|1
|5
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