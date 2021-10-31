Ван де Бек может продолжить карьеру в «Эвертоне» или «Вулверхэмптоне»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек близок к смене клуба в зимнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.
По информации источника, «Эвертон» и «Вулверхэмптон» провели предварительные переговоры по поводу аренды 24-летнего нидерландца на вторую половину сезона-2021/22.
В сезоне-2021/22 ван де Бек принял участие в 3 матчах «МЮ» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.
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Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10146123/Donny-Van-Beek-hires-new-agent-secure-Manchester-United-exit.html
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