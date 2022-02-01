Ван де Бек: «Лэмпард серьезно повлиял на мое решение перейти в «Эвертон»

Полузащитник Донни ван де Бек высказался о своем переходе из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон». Игрок арендован до конца текущего сезона.

«Мы провели очень позитивную встречу с новым тренером Лэмпардом. Наши взгляды на футбол совпадают, он оказал сильное влияние на мое решение.

Я играл против него, когда был в «Аяксе», а он в «Челси» (на посту тренера), он знаком со мной как футболистом. Он считает, что у меня есть качества, которые могут помочь команде», — цитирует ван де Бека официальный сайт «Эвертона».