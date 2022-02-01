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Сегодня, 10:10

Ван де Бек: «Лэмпард серьезно повлиял на мое решение перейти в «Эвертон»

Виктория Кравченко

Полузащитник Донни ван де Бек высказался о своем переходе из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон». Игрок арендован до конца текущего сезона.

«Мы провели очень позитивную встречу с новым тренером Лэмпардом. Наши взгляды на футбол совпадают, он оказал сильное влияние на мое решение.

Я играл против него, когда был в «Аяксе», а он в «Челси» (на посту тренера), он знаком со мной как футболистом. Он считает, что у меня есть качества, которые могут помочь команде», — цитирует ван де Бека официальный сайт «Эвертона».

24-летний нидерландский футболист в текущем сезоне провел 14 матчей за «МЮ» во всех турнирах и забил один мяч. Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

 
Донни ван де Бек
Фрэнк Лэмпард
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Эвертон
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3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
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 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
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 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
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 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
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 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
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 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
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 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
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 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
19
 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
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14.12 22:45
Норвич – Астон Вилла
 0 : 2
14.12 23:00
Ман. Сити – Лидс
 7 : 0
15.12 22:30
Брайтон – Вулверхэмптон
 0 : 1
15.12 22:30
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 2
15.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 2 : 0
16.12 22:45
Челси – Эвертон
 1 : 1
16.12 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 3 : 1
19.01 22:30
Лестер – Тоттенхэм
 2 : 3
19.01 23:00
Брентфорд – МЮ
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5.02 21:00
Бернли – Уотфорд
 - : -
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Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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