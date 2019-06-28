Ван-Биссака выбрал номер, под которым будет играть в "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Кристал Пэлас" Аарон Ван-Биссака близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". Он уже выбрал номер, под которым будет играть за "красных дьяволов", сообщает Mirror. Он остановился на 29-м номере.

Зарплата Ван-Биссаки в "МЮ" составит 90 тысяч фунтов в неделю, что в девять раз больше его оклада в лондонском клубе. Соглашение будет рассчитано на пять лет.

В сезоне 2018/19 Аарон Ван-Биссака провел за "Кристал Пэлас" ​35 матчей и отдал 3 результативные передачи.

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