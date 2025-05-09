Ван-Биссака принял приглашение в сборную ДР Конго, ранее он играл за английскую молодежку

Защитник «Вест Хэма» Аарон Ван-Биссака получил вызов в сборную ДР Конго на товарищеские матчи против Мали и Мадагаскара.

27-летний футболист впервые сыграет за взрослую сборную. Ранее он вызывался в молодежные сборные Англии. Он сыграл 5 матчей за английские команды.

5 июня сборная ДР Конго сыграет с Мали, а 8-го — против Мадагаскара.