Ван-Биссака принял приглашение в сборную ДР Конго, ранее он играл за английскую молодежку
Защитник «Вест Хэма» Аарон Ван-Биссака получил вызов в сборную ДР Конго на товарищеские матчи против Мали и Мадагаскара.
27-летний футболист впервые сыграет за взрослую сборную. Ранее он вызывался в молодежные сборные Англии. Он сыграл 5 матчей за английские команды.
5 июня сборная ДР Конго сыграет с Мали, а 8-го — против Мадагаскара.
