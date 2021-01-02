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Ван-Биссака назвал победу над «Астон Виллой» результатом ежедневной работы «Манчестер Юнайтед»

05:42
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Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака после победы над «Астон Виллой» в 17-м туре чемпионата Англии (2:1) отметил, что команда много работает. Манкунианцы идут на втором месте, имея 33 очка, как и лидирующий «Ливерпуль».

— Победа показывает, сколько работы мы проделываем, — цитирует BBC Ван-Биссаку. — Этот результат очень много значит, победа показывает, к чему мы двигаемся с самого начала сезона. Просто идем матч за матчем. Раньше мы были в роли догоняющих, но сейчас на вершине. Никаких оправданий. Моя подача на Антони Марсьяля? Я просто слышал подсказ — дальняя штанга, ближняя штанга — просто навесил на ближнюю.

Манчестер Юнайтед — Астон Вилла

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