Ван Анхолт подвергся расистским оскорблениям после ничьей с «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Кристал Пэлас» Патрик ван Анхолт заявил, что подвергся расовому насилию в социальных сетях после ничьей с «Манчестер Юнайтед» в 29-м туре АПЛ (0:0). Игрок написал в Twitter: «Почему мы встаем на колено...», прикрепив скриншот сообщения из Instagram, адресованного ему.

Напомним, многие игроки с прошлого сезона «встают на колено» в знак протеста против расизма.

Руководящие органы английского футбола призвали руководство социальных сетей разобраться с этой проблемой. Facebook, которому принадлежит Instagram, ранее заявлял, что примет более жесткие меры для решения этой проблемы.