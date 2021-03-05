Ван Анхолт подвергся расистским оскорблениям после ничьей с «Манчестер Юнайтед»
04:07
Защитник «Кристал Пэлас» Патрик ван Анхолт заявил, что подвергся расовому насилию в социальных сетях после ничьей с «Манчестер Юнайтед» в 29-м туре АПЛ (0:0). Игрок написал в Twitter: «Почему мы встаем на колено...», прикрепив скриншот сообщения из Instagram, адресованного ему.
Напомним, многие игроки с прошлого сезона «встают на колено» в знак протеста против расизма.
Руководящие органы английского футбола призвали руководство социальных сетей разобраться с этой проблемой. Facebook, которому принадлежит Instagram, ранее заявлял, что примет более жесткие меры для решения этой проблемы.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...