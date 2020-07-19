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Ван Анхолт перенесет операцию на плече

19:04
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Защитник «Кристал Пэлас» Патрик ван Анхолт вывихнул плечо в матче против «Манчестер Юнайтед» (0:2). Теперь ему потребуется операция, сообщает Sky Sports.

— Патрик вывихнул плечо, ему нужна операция. Из-за этого он больше не сыграет в текущем сезоне, — заявил тренер «орлов» Рой Ходжсон. — Во время предсезонки будет видно, насколько это серьезно. Пока что сроков возвращения ван Анхолта нет.

В нынешнем сезоне 29-летний защитник забил три гола и сделал две голевых передачи в 29 матчах АПЛ.

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