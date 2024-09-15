Валуев считает, что УЕФА не отстранит сборную Англии от участия в домашнем Евро-2028

Депутат Госдумы Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что УЕФА может отстранить сборную Англии от домашнего чемпионата Европы 2028 года из-за вмешательства властей в дела футбольной федераций.

«Это внутренние разборки. Ничего не будет», — сказал Валуев «СЭ».

Евро-2028 примут Великобритания и Ирландия.