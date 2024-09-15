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Сегодня, 15:41

Валуев считает, что УЕФА не отстранит сборную Англии от участия в домашнем Евро-2028

Сергей Жуков
корреспондент
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Депутат Госдумы Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что УЕФА может отстранить сборную Англии от домашнего чемпионата Европы 2028 года из-за вмешательства властей в дела футбольной федераций.

«Это внутренние разборки. Ничего не будет», — сказал Валуев «СЭ».

Евро-2028 примут Великобритания и Ирландия.

Харри Кейн. Это не шутки: Англию могут отстранить от домашнего Евро-2028! Все из-за британского правительства

Евро-2028
Сборная Англии по футболу
УЕФА
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«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
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Неделя
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-3 12
2
 Ливерпуль 4 3 0 1 7-1 9
3
 Астон Вилла 4 3 0 1 7-6 9
4
 Брайтон 4 2 2 0 6-2 8
5
 Нот. Форест 4 2 2 0 4-2 8
6
 Ньюкасл 3 2 1 0 4-2 7
7
 Челси 4 2 1 1 8-5 7
8
 Арсенал 3 2 1 0 5-1 7
9
 Брентфорд 4 2 0 2 6-6 6
10
 МЮ 4 2 0 2 5-5 6
11
 Борнмут 4 1 2 1 5-5 5
12
 Фулхэм 4 1 2 1 4-4 5
13
 Вест Хэм 4 1 1 2 5-6 4
14
 Тоттенхэм 3 1 1 1 6-3 4
15
 Лестер 4 0 2 2 5-7 2
16
 Кр. Пэлас 4 0 2 2 4-7 2
17
 Ипсвич 4 0 2 2 2-7 2
18
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 3-9 1
19
 Саутгемптон 4 0 0 4 1-8 0
20
 Эвертон 4 0 0 4 4-13 0
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
14.09 14:30
Саутгемптон – МЮ
 0 : 3
14.09 17:00
Брайтон – Ипсвич
 0 : 0
14.09 17:00
Кр. Пэлас – Лестер
 2 : 2
14.09 17:00
Фулхэм – Вест Хэм
 1 : 1
14.09 17:00
Ливерпуль – Нот. Форест
 0 : 1
14.09 17:00
Ман. Сити – Брентфорд
 2 : 1
14.09 19:30
Астон Вилла – Эвертон
 3 : 2
14.09 22:00
Борнмут – Челси
 0 : 1
15.09 16:00
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
15.09 18:30
Вулверхэмптон – Ньюкасл
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 9
Нони Мадуэке

Нони Мадуэке

Челси

 3
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 3
П
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 3
Уилфред Ндиди

Уилфред Ндиди

Лестер

 3
И К Ж
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 2 1 1
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
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