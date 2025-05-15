В Южной Корее арестовали двух человек по делу о шантаже Сон Хын Мина

В Южной Корее два человека стали фигурантами дела о попытке шантажа футболиста «Тоттенхэма» Сон Хын Мина.

Как сообщает телеканал KBS, полиция арестовала девушку в возрасте от 20 до 30 лет и мужчину старше 40 лет. По версии полиции, фигурантка пыталась вымогать у футболиста деньги, заявляя, что забеременела от него. В марте к окружению игрока обратился мужчина, который тоже потребовал деньги.

Сон Хын Мину заявили, что в случае отказа заплатить утверждения о беременности предадут огласке. Сам 32-летний футболист и написал заявление в полицию на вымогателей.

Сон Хын Мину вместе с «Тоттенхэмом» предстоит сыграть в финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», который пройдет в Бильбао 21 мая. В сезоне-2024/25 полузащитник в 44 матчах забил 11 голов и отдал 12 результативных передач.