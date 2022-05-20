В «Ювентусе» считают, что имеют превосходство над «ПСЖ» в переговорах с Погба

В «Ювентусе» считают, что имеют превосходство над «ПСЖ» в переговорах с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в «Ювентусе» чувствуют, что 29-летний француз хочет вернуться, несмотря на то что парижский клуб предлагает ему больше денег.

Отмечается, что туринский клуб собирается в ближайшие дни напрямую связаться с агентами полузащитника и обсудить возможные варианты перехода.

При этом сам Погба пока не принял решения о своем будущем.

В нынешнем сезоне Погба забил один мяч и отдал девять результативных передач в 27 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.