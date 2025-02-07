В январе футбольные клубы установили новый рекорд по тратам на трансферы, израсходовав 2,35 миллиарда долларов

В январе профессиональные футбольные клубы установили рекорд, совершив 5863 трансфера на общую сумму 2,35 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Больше всех потратили на трансферы в январе клубы из Англии (621,6 миллиона долларов), Германии (295,7 миллиона), Италии (223,8 миллиона), Франции (209,7 миллиона) и Саудовской Аравии (202,1 миллиона).

Самые большие суммы от трансферов получили французские клубы (371 миллион долларов), за ними следуют команды из Германии (226,2 миллиона), Англии (186,2 миллиона), Португалии (176,4 миллиона) и Италии (162 миллиона).

В январе 2025 года общая сумма трансферов увеличилась на 57,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В женском футболе также был установлен рекорд: совершено 455 сделок на общую сумму 5,8 миллиона долларов. Впервые в истории женского футбола были зафиксированы переходы стоимостью более 1 миллиона долларов. Например, английский клуб «Челси» заплатил за переход защитника сборной США Наоми Гирмы 890 тысяч фунтов (около 1,1 миллиона долларов).