В Великобритании 66-летнему мужчине предъявлено обвинение в гибели Эмилиано Салы

Управление гражданской авиации Великобритании сообщило, что предъявило обвинение 66-летнему мужчине в нарушении законов аэронавигации в ходе расследования авиакатастрофы, в результате которой в 2019 году погиб футболист Эмилиано Сала.

Утверждается, что Хендерсон играл роль посредника в организации перелета футболиста, и обвиняется в «халатности». Мужчина должен предстать перед судом в Кардиффе 26 октября, после того, как в конце сентября он уже выступал в британском суде.

Напомним, что Сала перешел в «Кардифф» из «Нанта» за 15 миллионов фунтов стерлингов. Он вылетел в расположение новой команды, но самолет, в котором он находился, пропал с радаров в ночь на 22 января. 3 февраля на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение самолет, а среди обломков было найдено тело Салы. Тело пилота так и не было найдено.