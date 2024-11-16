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Сегодня, 22:15

В тренерский штаб «МЮ» вошли 5 помощников Аморима

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контрактов с 5 новыми тренерами из штаба Рубена Аморима.

Португальские специалисты работали с нынешним главным тренером манкунианцев еще в лиссабонском «Спортинге».

В список вошли Карлуш Фернандеш, Жорже Витал, Аделиу Кандиду, Эмануэл Ферру и Паулу Баррейра.

Также в клубе продлжат работу тренеры Даррен Флетчер, Андреас Георгсон и помощник тренера вратарей Крейг Моусон.

Аморим официально возглавил английский клуб 1 ноября, подписав контракт сроком до 2027 года с возможностью продления на 1 сезон. Под руководством 39-летнего португальца «МЮ» успел провести 3 матча (2 победы, 1 ничья).

Источник: ФК Манчестер Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
Рубен Аморим
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Роналду прокомментировал назначение Аморима в «Манчестер Юнайтед»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2
 Ман. Сити 11 7 2 2 22-13 23
3
 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4
 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5
 Нот. Форест 11 5 4 2 15-10 19
6
 Брайтон 11 5 4 2 19-15 19
7
 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8
 Ньюкасл 11 5 3 3 13-11 18
9
 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10
 Тоттенхэм 11 5 1 5 23-13 16
11
 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12
 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13
 МЮ 11 4 3 4 12-12 15
14
 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15
 Лестер 11 2 4 5 14-21 10
16
 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17
 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18
 Кр. Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19
 Вулверхэмптон 11 1 3 7 16-27 6
20
 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4
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23.11 15:30
Лестер – Челси
 - : -
23.11 18:00
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
23.11 18:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
23.11 18:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
23.11 18:00
Эвертон – Брентфорд
 - : -
23.11 18:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
23.11 20:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
24.11 17:00
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
24.11 19:30
Ипсвич – МЮ
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25.11 23:00
Ньюкасл – Вест Хэм
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 9 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 9 1 2
Вильям Салиба

Вильям Салиба

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 10 1 2
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