В «Тоттенхэме» прокомментировали интерес «Спартака» к защитнику Санчесу

Бывший пресс-атташе «Тоттенхема» Саймон Фельштейн ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном переходе защитника Дэвинсона Санчеса в «Спартак».

«Конечно, я не футбольный эксперт, но уверен, что помимо «Спартака» у Санчеса будет еще много предложений, из которых можно выбрать», — сказал Фельштейн «СЭ».

Ранее интерес московской команды к 27-летнему колумбийцу в комментарии для «СЭ» подтвердили в агентстве FV Players, представляющем интересы футболиста.

Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В прошлом сезоне он провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.